少爺占靠獨特減肥法將弗爆朱豔強帶上舞台 (16:31)

少爺占化身成朱豔強（YIMYIM）舉行的3場《朱豔強自己一條Show》，昨晚在灣仔修頓場館舉行最後一場，獲多位圈中友好及叱咤903兄弟姊妹撐場，包括商業電台主席何驥、行政總裁陳靜嫻、首席智囊陳志雲、盧覓雪、Dear Jane成員Jackal（伍漢邦）、ERROR成員郭嘉駿（193）、谷德昭、周國賢、陳凱詠、曾比特及藍奕邦等。

鑑於4位BOYBOY舞蹈員身材非常窈窕，少爺占為增加舞蹈的一致性，特別在開騷前兩星期以「諗咗當食咗法」減磅。他說︰「正餐以外的美食，我用念力想一下就當自己吃過，又真係可以！今日，我已經由53.2kg減到51.25kg，腰就減到26吋！」少爺占表示減磅主要為舞台效果，他當然亦有留意健康。

談到YIMYIM一角，少爺占表示今次或會是最後一次帶YIMYIM上舞台，所以特別珍惜這次演出。雖然YIMYIM再次暫別大家，少爺占預告明年艾粒20周年，他將再於舞台上跟大家見面。少爺占再次感謝觀眾入場支持，希望今次藉朱豔強的演出，大家也能帶住輕鬆心情生活，面對煩惱時記得DWDW（Don't Worry D Worries）。

（即時娛樂）