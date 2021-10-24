渣馬｜張繼聰對半馬成績感滿意 曾跑到腳抽筋兼想嘔 (16:47)

阿聰有份演出的電影《媽媽的神奇小子》，獲提名代表香港角逐第94屆奧斯卡「最佳國際影片」，他既開心又感動。（鍾偉茵攝）

張繼聰表示曾經跑到少許腳抽筋及有想嘔感覺。（鍾偉茵攝）

阿聰女兒幫他在左手搽指甲油，用特別的方法替他打氣。（鍾偉茵攝）

體壇盛事「渣打香港馬拉松」今早（24日）舉行，吸引不少跑友參加，過往不少圈中人亦報名參與全馬（42公里）、半馬（21公里）或10公里賽事，不過今年參加藝人數目較往年少，當中包括商台DJ Donald（唐劍康）、組合C AllStar成員梁釗峰（釗峰）、張紋嘉@Hotcha、林奕匡、Jackal@Dear Jane及徐濠縈等。

首次參賽即挑戰半馬的張繼聰（阿聰），最終以1小時33分29秒完成，新手中算是成績不錯，經驗老到的當奴卻比阿聰慢了近16分鐘衝線，即揶揄他跑得太快「黐筋」。

以白髮造型示人的阿聰，在眾多參賽者中特別易認，他解釋為了電影角色需要，早於一年前跟專業教練學跑步，每周跑足5天，對首次參賽成績大感滿意：「好滿意，慶幸我有命返回終點跟你們傾偈，對上了年紀又業餘跑的我來說，在90至100分鐘內完成，我好開心，不會計較名次排名，對自己已有交代。」

他亦明白為何很多人沉迷跑步會上癮，自嘲41歲才開始跑步，視乎情况才決定日後會否再參賽。賽前僅睡幾小時，凌晨4時許出門口，太太謝安琪和仔女仍未起牀。

阿聰展示搽指甲油的左手，原來女兒張靖特別方法為他打氣：「她說如果我跑到疲倦，就望一望左手，她不塗右手原因是怕我太辛苦，途中跑經最地獄的西隧，我就望手2至3次，阿女真是治到我。」

阿聰跑經會展曾感少許腳抽筋，最後一段路更有想嘔感覺，沿途見市民熱情打氣，只好頂硬上繼續跑。跑完最想歎杯咖啡，打算拿紀念獎牌向女兒炫耀，騙女兒在比賽勝出。

另外，阿聰有份演出的電影《媽媽的神奇小子》，獲提名代表香港角逐第94屆奧斯卡「最佳國際影片」，他既開心又感動：「這套是勵志片，外界反應好又獲提名，覺得人生真是充滿希望。又好替導演開心，因花了很多年時間準備，條路不易行。吳君如和其他演員也為電影付出好多，證明這個世界有付出會有回報。」

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（即時娛樂）