渣馬｜Donald笑指張繼聰「黐筋」 張紋嘉不滿成績爆粗 (17:05)

「渣打香港馬拉松」今早（24日）舉行，吸引張繼聰﹑商台DJ Donald（唐劍康）、組合C AllStar成員梁釗峰（釗峰）、張紋嘉@Hotcha、林奕匡、Jackal@Dear Jane及徐濠縈等參加。

釗峰與Donald已多次參賽，前者跑10公里以50分48秒完成，後者挑戰半馬，則以1小時49分鐘40秒完成。至少參加過9屆渣馬的Donald表示，好開心跑出個人最佳成績，仍不及新手張繼聰跑得快，形容對方「黐筋」，原來多年前大家曾跟阿聰上山頂，已知他跑得很快。

Donald解釋由於宣布復辦賽事到今天比賽，前後僅2個月，他嘆不夠時間訓練；釗峰則輕鬆完成賽事，但隊友On仔（陳健安）卻臨時退出比賽，釗峰無奈地說：「On仔為賽事好勤力練習，又節制飲食及提早休息。只知他身體不舒服，我沒有詳細問原因；畢竟他跑半馬，不能搏，日後有更遠路要行，也勸他不要勉強跑，待下次再一齊參加！」

張紋嘉（Crystal）和林奕匡（Phil）同樣挑戰10公里，Crystal認為天氣太熱緣故，極不滿意用了1小時15分02秒才完成，直言比以往跑得慢了很多，她忍不住在內心粗口橫飛暗罵自己，盼下次能打破個人紀錄。

Phil指疫情少了練習，用1小時8分鐘完成賽事，成績不過不失。他首次挑戰跑經西隧，加上炎熱天氣和太陽甚猛烈，形容過程辛苦：「看手表知道心跳次數最多有182，之後放鬆跌落170。沿途有很多市民打氣支持所以有點壓力，所以不敢停下來，惟有慢跑。」

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（即時娛樂）