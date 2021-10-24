「巨聲幫」戰友久別重逢 吳業坤許廷鏗搞笑互窒 (19:28)

吳業坤和許廷鏗同樣是「巨聲幫」出身，2人久別重逢，雞啄唔斷。（劉永銳攝/資料圖片）

葉振棠、許廷鏗（Alfred）、吳業坤（坤哥）、林奕匡和泳兒，今天（24日）於灣仔演藝學院，參與《E大調合奏團歲月如歌音樂會》演出，「巨聲幫」Alfred與坤哥久別重逢，雞啄唔斷，他們表示今次沒有合唱，亮點反而是跟60歲以上長者管弦樂團合作。

坤哥恭喜Alfred自組製作公司，喜見舊朋友有新發展，但自己就怕開公司應付不來，又笑說：「等我汲取Alfred的失敗經驗，先再考慮。」Alfred笑坤哥「烏鴉口」：「他說話沒有變好，我希望不會被他說中。」坤哥急帶笑補鑊：「我看好Alfred。」

提到胡鴻鈞快將開處男個唱，Alfred和坤哥祝他個唱大賣，希望能抽時間到場支持，Alfred表示最近忙於《全民造星IV》指導幾十位女學員，坤哥要求跟Alfred看比賽，Alfred立即答應。提到坤哥缺席節目巡禮，他解釋身體不適：「我份約仲有一段時間，暫時想放時間在唱歌上，因為今年好多時間不在香港，拍劇等明年，可能寶物沉歸底。」

泳兒在疫情期間亮相很多節目，曝光率大增，吸納不同年齡層的新粉絲，而且新粉絲好熱情，幫她找泊車車位，令她好開心：「我性格內向，連班粉絲們好怕醜，以前出活動要主動邀請他們合照，我覺得自己近年釋放了，都想呼喚粉絲放膽，期待下次開騷，他們會大嗌『我愛你』，可能我要教他們開聲。」

（即時娛樂）