曾志偉列無綫兩大問題 盼做到開源不節流 回歸以創作為本 (20:25)

曾志偉今年2月回歸無綫，短短7個月由副總經理（綜藝、音樂製作及節目）升至總經理（節目內容營運），掌管3000多名員工。由藝人變為電視台高層，志偉坦言初上任時不習慣︰「有次同事說下星期不用開會，我問點解？原來是復活節假期。以前拍戲時間顛倒，沒假期概念，現在要調整生活模式。」

志偉認為無綫目前最大問題是人手不足，其次是製作節目方式轉變。「以前是先製作節目才去搵廣告，現在會出現搵了廣告再製作節目的情形，感覺違反製作的本意。無綫作為最大廣東話製作的電視台，是以創作為本，希望扭轉這個情况，尊重創作人，像一間餐廳不止迎合客人口味，還要有自己的招牌菜，從而再製作新菜式給客人品嘗。」

對於無綫予人保守的觀感，志偉認為不是製作1、2個節目便能改變。「我希望『百花齊放、全民皆兵』，與所有同事一同創作，藝人也可提供意見，適合會盡量給予機會嘗試。我之前曾召集幕後人員開會，每人提出3個想做的節目，再進行投票，一班年輕人竟然想做麻將節目， 令我很意外，所以有新節目《麻雀鬥室三決一》的出現。」

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志偉認為翡翠台有固定節目安排，發揮空間有限；J2卻可容納更多題材，因此未來會加大力度發展，找C君（鄭詩君）出任創意總監，也是希望能更貼近年輕人。

志偉稱無綫主席許濤給他的最大承諾是希望做到開源而不節流。「近幾年不斷聽到無綫裁員，要節流去做生意是很大的問題，人手不夠，製作水準可能下降。我從前熟識的無綫年代，未聽過要節流。方小姐（方逸華）那麼懂計數，都是採取開源，將節目做大些，受歡迎便自然有廣告。」

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「無綫目前最大對手是自己，做好自己最重要，保住自己有用，就會做到想做的事。我今次返來除了跟年輕人分享自己在這行業的幾十年經驗外，亦希望能夠安排適合的人做適合的崗位，提拔人才去成就他們的才能。如果這兩方面做得差不多，就是我『起身』的時候，我68歲已過退休年齡。」

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（即時娛樂）