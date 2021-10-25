孖衛蘭開騷獻Sing 馮允謙被胞弟嫌棄舞姿 曾想刪跳舞環節 (12:04)

鄭欣宜﹑曾比特﹑衛詩和林欣彤等，昨晚都有捧場。（陳釗攝）

現場播放馮允謙和胞弟Tim，以及衛蘭和胞妹衛詩的童年照。（陳釗攝）

馮允謙自爆曾想過縮沙刪除跳舞環節，他佩服Janice只用了2小時便記熟舞步。（陳釗攝）

「雙J」衛蘭（Janice）和馮允謙（Jay），昨晚（24日）於九展舉行音樂會尾場，吸引鄭欣宜、衛詩、林欣彤、6號@RubberBand、鍾舒漫、鍾舒祺、趙善恆和女友譚杏藍、黃淑蔓、曾比特等捧場。雙J彈結他為對方伴奏，Jay又模仿米高積遜跳舞自摸下體，再於Janice面前獻唱《心亂如麻》。

Jay表示人生第二次開騷，好榮幸能跟Janice合作，並說：「我讀書時聽Janice的歌長大!」台下觀眾起哄，Janice即撒嬌：「你咁講㗎，我唔係咁老啫﹗我都有聽你的歌。」

台上播出雙J童年片段後，Janice指與Jay有共通點，大家同是Twins，多謝孖生妹妹衛詩捧場，Jay談到孖生弟弟Tim頭場也來支持，卻嫌棄他的舞姿：「Tim說不想再看我跳舞，說我跳舞核突，爸爸媽媽特意從加拿大回來睇騷，我在家練舞，爸爸笑到肚痛，但我會努力。」

Janice自爆從小性格內向，Jay亦指自己性格好極端，可以與人講不停，也試過在家閉關寫作一星期。

騷後受訪，Jay自爆曾經想過縮沙刪除跳舞環節：「我好享受唱快歌帶動氣氛，但覺得自己跳舞難睇，加上被爸爸取笑，想叫導演取消跳舞部分，後來想到應該當新嘗試，反正遲早要學舞，若然今次不好看，希望下次跳好一點。」他佩服Janice只用了2小時便能記熟舞步，Janice謙稱累積少少舞台經驗，跳舞才較易上手。

Jay指女友身在加拿大未能捧場，若然明年開個唱，對方答應會返港睇騷支持，談到近期接連開過4場騷，感到滿足，奈何卻減少了時間寫歌，他說：「我希望能為Janice寫歌，答謝她合作。」

（即時娛樂）