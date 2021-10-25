童你一起長大了｜兒歌節目主持Polly晶晶 相隔廿年再現幕前話當年 (12:56)

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的《童你一起長大了》，昨晚（24日）播出第四集，今集以「唱出快樂‧童你尋開心」為主題，亮點落在昔日兒歌節目代表人物吳晶晶及黃寶君（Polly）身上。

她們已有20年沒有在幕前亮相，譚玉瑛與蓋世寶跟兩位姐姐重逢話當年。現為兩子之母的晶晶，笑容依然充滿稚氣；除了與大家分享珍貴生活照，晶晶還向大家問好：「我嘅人生已經進入咗另一個模式，陪住我哋大嘅小朋友，都已經長大成人。今次當係一個重聚，同大家Say個Hi。我比較傳統，我同我先生嘅理念，係希望小朋友要快樂。」

相對較低調的Polly姐姐，現已為寵物店店主兼寵物美容師，愛心爆棚的她，談到當日開店因由時，更忍不住落下心痛的眼淚：「要救小動物，要使好多錢，透過開寵物店就可以有基金，賺到錢亦可以幫佢哋。」

受訪期間，晶晶猶如Polly代言人，一直代Polly回答問題，譚玉瑛笑指她們廿年不變：「Polly永遠好似晶晶老細，Polly有啲咩唔想講埋落去，晶晶自然會接Cue。」

晶晶笑言與Polly在1989年，一齊擔任「青少年大使」結緣，二人經常雞啄唔斷，有不少觀眾及小朋友將她們「撈亂」：「嗰時啲人分唔到我哋邊個打邊個，笑我哋可能係Twins。」

晶晶與Polly多年沒有碰頭，但默契十足，她們異口同聲表示是因為大家不但沒有變，而且像當年一樣簡單坦白，晶晶哽咽說：「我太細個識佢，所以好明白佢，佢冇變過，中間無論隔咗幾耐，嗰種感覺都好易返嚟。我好珍惜年青時有Polly陪咗我咁多年。」

另外，兩位姐姐更在阿譚與蓋世寶「引領」下，探訪了當日另一拍檔張崇德，三人甫見面即相當興奮。崇德笑指當年面試兒歌節目主持時，最讓他驚嚇的是譚玉瑛在場：「真係嚇到面青，佢坐喺度：『你好呀！』跟住我心諗，做咩呀？要對手㗎？」

（即時娛樂）