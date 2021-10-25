劉沛蘅獲《膠戰S2》帶挈 孖阿正肥腸珈其拍廣告吸金 (15:45)

劉沛蘅因《膠戰S2》而密密接job，近日孖阿正、肥腸和珈其齊拍廣告。（大會提供）

ViuTV節目《膠戰S2》承接上一季原班人馬劉沛蘅（Hillary）、呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）拍住上，6位主持默契十足，跟嘉賓玩遊戲大放笑彈！

節目播出後，帶挈他們密密搵真銀，近日Hillary、珈其、阿正與肥腸，獲邀接拍全新線上點餐外賣廣告，片場搭建成遊樂場，草地中有一棵大樹，廣告中他們發揮「鬥氣本色」，搶着吃炸雞外，還玩童年遊戲「狐狸先生」決勝負，捉緊《魷魚遊戲》的熱潮，未埋位時4人認真玩狐狸遊戲，誰知阿正原來不懂得遊戲規則，令珈其「嬲爆」指她：「你真係唔識㗎喎！」最後由珈其當狐狸先生，笑翻全場！

整個拍攝過程非常愉快，Hillary相當享受，她笑說：「今次算係第一次同《膠戰》嘅朋友拍一個有劇情、大家一齊演戲嘅廣告，平時大家係一齊玩，但今次就一齊演戲，又可以同珈其呢啲老戲骨合作，佢真係好好戲，就算呢個係有趣嘅故事，都係好開心、好滿足。」

訪問期間阿正突然亂入，笑爆在拍攝期間自己肚子不適，要忍着完成拍攝，Hillary聞言笑說：「我哋之前拍咗一季《膠戰》，第二季已經拍到一半，所以默契點都有，我哋有默契又好專業，拍攝過程會好開心。」

（即時娛樂）