跟舊愛吳浩康分手10年首度合作 莊思敏：再見亦是朋友 (18:59)

由袁劍偉執導，楊天宇、馬思惠、莊思敏、吳浩康（Deep）、周家怡和余安安等演出的電影《裡應外合》，今天（25日）舉行開鏡拜神儀式。大合照時，莊思敏和前度吳浩康被安排企隔籬，他們毫不尷尬，有講有笑，還大方合照兼受訪。

今次是莊思敏和Deep分手10年後首次合作，但戲中沒有對手戲。莊思敏說：「接拍時已知Deep有份演出，不介意，再見亦是朋友。（有講有笑沒有芥蒂？）都過了那麼久。」說到莊思敏已嫁人，問Deep何時結婚？他說：「遲一點，現在先努力工作。（與郭思琳仍有聯絡？）有聯絡。」

問莊思敏有否催Deep快點成家立室？她說：「沒有，我不八卦別人的感情事，他的事，由他自己講好了。今次再見面，覺得他成熟了。」

2人表示將來再有人找他們演出也不抗拒，但說到演情侶，莊思敏則說：「到時先算，睇幾多錢，講笑而已，最終要睇劇本才決定。」

Deep之前接受鼻竇手術，將發炎組織和瘜肉除去，休息了兩星期，他說：「休息完錄歌，通咗好多，之前3、4年都用口呼吸，每次想做手術都有工作，拖了接近2年，現在沒鼻水倒流引至胃酸倒流，聲音清晰了。」

（即時娛樂）