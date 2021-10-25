楊天宇首次擔正做新戲男主角 險被馬思惠踢中重要部位 (19:19)

由袁劍偉執導，楊天宇、馬思惠、莊思敏、吳浩康（Deep）、周家怡和余安安等演出的電影《裡應外合》，今天（25日）舉行開鏡拜神儀式。

楊天宇和馬思惠首次擔正演出，透露片中有很多動作場面，事前接受了1個月訓練，一星期練足6天，楊天宇還刻意減了11磅，他說：「基本埋位就要打，而且有很多高難度動作，全身傷痕纍纍，休息就去針灸和做物理治療。」

他投訴經常被馬思惠踢中傷患處，「做足安全措施，墊了東西，但她專踢我沒墊東西的部位」。馬思惠自爆無意踢中楊天宇重要部位附近，屬無心之失，問她有沒有感內疚？她說：「都有，驚再踢中他受傷的地方，我在練習時都有受傷，落地時失平衡，變成一字馬，拉傷條筋。」

問他們首次擔正做主角，是否很大壓力？楊天宇表示沒想這些，只盡力做好每個動作，他指由最初訓練，筋腱柔軟程度由硬變軟，又做埋街頭健身，進度很好。馬思惠則說：「將壓力變動力。（會否想做打女？）都可以，我3歲後未試過剪短髮，為戲將頭髮剪短，可能為我帶來新路向。」

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（即時娛樂）