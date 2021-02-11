MIRROR正副隊長盼合作拍劇 AK望跟Lokman格鬥切磋 (19:55)

AK（左圖）和Lokman表示Anson Lo已在電話群組報平安。（鍾偉茵攝）

MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK），今天（25日）在九展為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，首次現場演繹他們的合唱歌《虎道門》。

正副隊長表示希望下次可一齊拍劇，談到姜濤和陳卓賢（Ian）合作拍攝以籃球做主題的新劇《季前賽》，AK認為他與Lokman可以拍埋身肉搏的劇集，並提議搏擊。笑指相撲也可？他們笑言：「那要練到ERROR肥仔（梁業）身形，再兩、三倍才行。」

AK接着說：「格鬥算啦，因為Lokman打跆拳道，我之前拍劇又學過空手道，大家可以切磋。」不過他們表示只是初步構思，十畫未有一撇，但傾向拍劇多於真人騷模式，Lokman笑說：「如果真人騷就真的要埋身打，打到AK靚仔樣就死火。」AK亦笑指拍戲可以借位，大家不要自相殘殺，在戲中借位打就算。

談到隊友盧瀚霆（Anson Lo）今天凌晨收工坐的士回家時遇上交通意外，可有慰問對方？AK稱Anson Lo已在電話群組報平安，只是小事，大家不用太擔心。

對於Anson Lo表示在意外中扭到腰？正副隊長搞笑說：「不用擔心！他條腰本身都痛，只是4級痛跟5級痛的分別。」Lokman指Anson Lo身體健康又健碩，可能只是發炎，相信很快康復；AK則抵死說見對方已可立即影有型甫士上載到限時動態，就知道他沒大礙。

（即時娛樂）