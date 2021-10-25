網台「拾陸比玖」衝上大銀幕 柯煒林周祉君現身答謝觀眾 (20:48)

網台「拾陸比玖」衝上大銀幕，5位演員現身謝票，有觀眾戴了柯煒林的面具支持。（大會提供）

由5位新生演員柯煒林、陳海寧、郭爾君、周祉君與馮海銳，以及一班熱愛電影的獨立製作人共同創立的YouTube頻道「拾陸比玖 16:9」，前日（23日）於高先電影院一連舉行3場放映會，反應熱烈，門票火速售罄。

放映會把開台劇集《演員的自我收養》及最新推出的《夜行》系列重新剪接，並於大銀幕放映。雖然內容已經可於「拾陸比玖 16:9」YouTube頻道免費觀賞，但不少fans仍願意付款於大銀幕重新觀賞和支持，令一眾演員驚喜又感動。

網上頻道「拾陸比玖 16:9」開台半年多，製作不同節目予觀眾，但5位喜愛演戲的演員及幕後製作班底，著實很愛電影，於是堅持要把作品在大銀幕上放映，為自己及香港電影打氣。

放映會後，5位演員與觀眾近距離分享拍攝感受、拍照及派發紀念品。憑電影《濁水漂流》獲提名金馬獎「最佳男配角」的柯煒林（Will），獲現場觀眾歡呼祝賀，更有粉絲戴上Will面具支持，令他十分驚喜，「以前也有做過映後分享，但今次看見由網上的一個個comment，變成真實的觀眾，覺得特別感動」。

至於「拾陸比玖 16:9」導演Trevor及Ivan說：「很感激有機會與觀眾面對面交流，好像與網友聚會一樣，我們會拍更多好的劇集來報答大家！」

周祉君說：「一場全院滿座是衝擊，3場全院滿座是震撼。感激各位看着我們長大。」馮海銳則表示：「當初膽粗粗舉辦放映會，是想看我們作品的質素能否放在大銀幕放映，沒有想過門票會秒殺全院滿座。見到真金白銀課金支持的觀眾反過來多謝我們，我覺得自己一定要用盡全力將我可以做好的事，做到最好。」

郭爾君稱：「我本來好怕面對觀眾，但當我真的見到大家的時候，感受到他們的溫暖和善良，當初的擔憂一掃而空，每個支持對我們來說都彌足珍貴。多謝台前幕後的付出，當初大家的努力都值得！」

（即時娛樂）