林二汶生日報喜 12月麥花臣場館開騷 音樂學校招生 (22:10)

今天（10月25日）39歲生日的林二汶，有兩個好消息宣布，第一個喜訊，是她繼今年3月首度踏上紅館舉行個人演唱會後，12月底又再開騷，讓粉絲大感驚喜。林二汶在社交平台貼出音樂會宣傳海報，海報充滿節日氣氛，正好配合她將於12月24日至26日聖誕檔開騷；今次二汶選址旺角麥花臣場館舉行「林二汶Sing Dance音樂會」，門票分$680及$480兩種。她留言：「又到Sing-Dance！又到Sing-Dance！又到Sing-Dance！又到Sing-Dance！__________ is coming to town 各位準備好未！！售票詳情稍後公佈！」

第二個喜訊，是她的音樂學校正式招生，二汶留言：「親愛的各位，籌備多時，終於等到我的心血結晶面世。在此宣佈，我的音樂學校 Tunes Academy 正式招生。我相信，學習音樂，也是學習做人。不是每一個人也要成為全職音樂人，但任何人也有權利透過音樂認識自己，認識文化，認識音樂的美，從而學習成為一個更好的人。我希望這家學校，可以透過音樂，教出對音樂文化有熱情，而且溫柔快樂的孩子。為此，我連同整個教學團隊，會付出2000%的努力。出色的音樂，從真誠的態度學起，這是我們會一直謹守的宗旨。」

（即時娛樂）