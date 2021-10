盧瀚霆炒車後曬舉V照報平安 《不可愛教主》MV點擊破900萬 (13:05)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)前晚深夜炒車,令「神徒」憂心不已,事後Anson Lo在社交網報平安,又謂只扭到腰並無大礙,叫大家不用擔心:「我條腰唔係咁大問題,最大問題係不嬲有舊患,所以唔使咁擔心,我OK。」

今日凌晨Anson Lo再在社交網限時動態貼相,相中他正在坐車並扣緊安全帶,他以英文留言:"Don't worry~I'm being very safe right now!" 今午(26日)Anson Lo已到商台接受訪問,並開心高舉V字手勢,看來已無大礙。

此外,Anson Lo有不少海外粉絲,遠在美國及加拿大也有,他們發起應援行動,有「神徒」租了美國紐約時代廣場巨型LED屏幕,並每隔6分鐘播放Anson Lo歌曲《Megahit》,今次應援是香港及美國的粉絲跨地域合作,選址在時代廣場,因為該處每天人流有30萬。而《Megahit》在YouTube播了1個月,已有548萬次點擊,成績理想。

Anson Lo另一首歌《不可愛教主》MV,在今年7月初在YouTube播放,該MV播了3個多月,觀看人數已破900萬,Anson Lo感激大家支持:「三個月過得好快~謝謝每一位看過MV的你 ~」

