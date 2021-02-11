盧瀚霆炒車後曬舉V照報平安 《不可愛教主》MV點擊破900萬 (13:05)

盧瀚霆炒車後曬V報平安，而他的歌曲《不可愛教主》MV點擊，已衝破900萬。（Ig截圖）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）前晚深夜炒車，令「神徒」憂心不已，事後Anson Lo在社交網報平安，又謂只扭到腰並無大礙，叫大家不用擔心：「我條腰唔係咁大問題，最大問題係不嬲有舊患，所以唔使咁擔心，我OK。」

今日凌晨Anson Lo再在社交網限時動態貼相，相中他正在坐車並扣緊安全帶，他以英文留言："Don't worry~I'm being very safe right now!" 今午（26日）Anson Lo已到商台接受訪問，並開心高舉V字手勢，看來已無大礙。

此外，Anson Lo有不少海外粉絲，遠在美國及加拿大也有，他們發起應援行動，有「神徒」租了美國紐約時代廣場巨型LED屏幕，並每隔6分鐘播放Anson Lo歌曲《Megahit》，今次應援是香港及美國的粉絲跨地域合作，選址在時代廣場，因為該處每天人流有30萬。而《Megahit》在YouTube播了1個月，已有548萬次點擊，成績理想。

Anson Lo另一首歌《不可愛教主》MV，在今年7月初在YouTube播放，該MV播了3個多月，觀看人數已破900萬，Anson Lo感激大家支持：「三個月過得好快~謝謝每一位看過MV的你 ~」

（即時娛樂）