「早餐男神」向謝霆鋒致敬？ 張敬軒肉緊拋鑊贏頭威 (15:15)

《男神廚房》由鄭裕玲和王菀之做主持，首集有湯怡、胡定欣及星級女廚師Hilda助陣。（大會提供）

無綫全新節目《男神廚房》將於11月1日（周一）起，逢周一至周三晚10點半播映！首星期陣容鼎盛，除了有鄭裕玲、王菀之擔任主持外，還有嘉賓胡定欣、湯怡及星級女廚師Hilda助陣，齊齊評價各男神廚藝及「出品」。

首集大展廚藝的男神包括「早餐男神」張敬軒、「勇氣男神」張振朗、「怕醜男神」陳家樂及湯洛雯表弟「最強基因男神」李子熙，四人會在「男神召集人」何廣沛帶領下，帶同即場炮製美食「參見」女食家。

除了星級陣容、「男神廚房」在製作組悉心打造下亦甚為華麗，台上的「超巨型水晶鞋」相當吸睛。《男神》每三集為一個循環，節目總共會有四個循環；每個循環均會邀請四位男神對決，並採取淘汰賽制，每個循環的第三集會由得分較高的兩位男神「終極對決」，並選出最終優勝者！

首輪對決焦點，絕對是「早餐男神」張敬軒，對早餐「可遇不可求」的軒仔，在製作組發布的最新花絮照中，除了模仿Chef Le Mon（謝霆鋒）高角度落調味料，兼施展雙手落油「絕技」外，更「七情上臉」上演「拋鑊」神功，只見軒仔每個動作均落力做肉緊表情，相當搞笑。而軒仔的伴碟及表達美食手法，亦是神乎其技，究竟軒仔的廚藝如何呢？

（即時娛樂）