夏韶聲謝絕探班保神秘感 鄧建明街頭Busking有壓力 (17:41)

夏韶聲和鄧建明的演唱會舉行在即，二人秘密練兵，為保持演唱會神秘感，由海報拍攝、練歌、製作會議時，他們也謝絕非「核心成員」參加。

夏韶聲笑指多年未舉行演唱會，一直深居簡出，鮮有以「靚佬」造型示人，「幾耐未試過set呢啲咁勁嘅髮型，啲佬味真係出晒嚟！其實呢個騷係『概念音樂會』，視覺、聽覺都要有不一樣感覺，我哋要集中精神做準備，所以唔畀宣傳團隊參加綵排，怕佢哋爆晒出嚟冇神秘感」。

鄧建明表示演唱會已準備得「七七八八」，與「阿公」夏韶聲同台感興奮，「佢同我嘅關係唔需要再多講，我可以同呢位前輩合作，真係興奮到瞓唔着！Danny Summer（夏韶聲）不時會有新idea，每次開會都會覺得好正，咁要辛苦導演、監製，不時幫我哋改rundown、改舞台，所以我話準備得『七七八八』係因為隨時可以上台唱，但其實rundown可能次次開會都變緊」。

雖然夏韶聲口密拒透露個唱細節，不過鄧建明就自爆舞台「秘密」：「今次演唱會舞台係好特別，觀眾抬頭都望到星空感覺，Star Hall有史以來都未做過咁嘅效果，現場所有觀眾都係超近距離接觸舞台，仲會有好特別嘅燈效同laser，配合『Arrival Departure』超現實主題。」

鄧建明早前與太極隊友雷有輝（Patrick）首次街頭Busking，2人作為「Busking界」初哥，感到無形壓力：「其實Busking就當係練歌，順道畀人知道呢個騷當宣傳，但係Busking真係有壓力，音響、結他要自己setup，後來大家知道係我同Patrick唱緊，慢慢圍埋嚟睇，呢啲現場感仲正過紅館。」

（即時娛樂）