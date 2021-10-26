王丹妮演梅艷芳勤練南音 劉俊謙飾張國榮 拒純粹模仿 (18:01)

王丹妮、廖子妤和劉俊謙日前接受香港開電視主播王凌燕訪問，暢談拍攝電影《梅艷芳》點滴。

本身是模特兒的王丹妮，首次參演電影便要演梅艷芳（梅姐），她表示是緣分：「當初他們在社交網私信我，叫我去試鏡，我以為是騙案，很害怕。後來上網做了很多資料蒐集，看到原來是一家大公司，拍了很多有名的電影，令我覺得可以試試看。」不過她自覺平常不像梅姐：「他們說試鏡了很久，最後看到我的照片，覺得嘴巴有點像。」

王丹妮透露頭兩次試鏡，也不知道演什麼角色：「第一次試鏡要唱南音，有場戲要唱《客途秋恨》，那首歌沒什麼音調，很難唱，他們給我兩星期準備。」

演梅艷芳姐姐梅愛芳的廖子妤笑說，那陣子大部分這個年齡層的女演員都在練南音：「我們在哪裏聚會，突然聽到，就驚覺，你也去試鏡？」不過，她說起初以為沒中選：「相隔大半年，突然叫我上去，經理人說我被選中演一個角色。導演很神秘，說這部戲是講1980、1990年代的香港樂壇，你會演一個很討好的角色，梅艷芳…的姐姐。他說梅艷芳的時候，我驚問我像嗎？然後說是姐姐，我就說好呀！第一時間是非常興奮，覺得自己一定是披荊斬棘，打敗了很多人，很有成功感。」

演張國榮（哥哥）的劉俊謙表示，起初覺得沒可能演到哥哥的神韻，「但是導演說他不想純粹模仿，反而是如何捕捉一些面貌或者特質，令觀眾看的時候，可以回想起哥哥和梅姐」。

對於電影有古天樂、林家棟等參演，王丹妮坦言有壓力：「他們都很好，對後輩很願意分享心得。古先生跟我研究那場戲應該如何演，談過以後能打開我的心，令我馬上有那種情緒。」

（即時娛樂）