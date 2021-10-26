C君拒評《仔仔一堂》疑被抽起：唔係我一個人決定播唔播 (18:48)

鄭詩君（C君）今天（26日）以J2創意總監身分帶領全新節目主持陸永、方紹聰、朱智賢及關嘉敏等，舉行《呢鋪開細》記者會，介紹由下月開始，J2台一連串新搞作。有傳節目《仔仔一堂》疑受壓被抽起，無綫日前已發聲明表示不同意，亦不會為揣測中的資訊作回應，C君被問到此事時，亦與公司口徑一致。

C君只稱該節目仍在製作中，問身為高層的他可知道何時播？他說：「不是我一個人決定播不播、幾時播、邊度播，亦不是我考量的問題，有好多部門決定，我也不就聲明再回應了。」他直言現階段還是試驗階段，要慢慢試什麼類型節目可行，什麼節目不可行。

談到王賢誌轉發朋友在網上叫人投票，該節目應在J2台或是ViuTV播？C君則說：「這是主持人的問題，是他的私人（社交）平台，我還要去評論他的私人平台？哪有這個資格？先給空間他和公司。」

C君表示J2班底年紀很細，所以「呢鋪開細」，最希望做到大家不需要論資排輩，他大讚林正峰多諗頭。問可會親自主持節目？他則說：「不好了，我開始發現自己沒什麼天分，除音樂以外，幕前工作會減少，希望明年可以舉行農夫20周年演唱會。」

（即時娛樂）