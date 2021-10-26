《魷魚》朴海秀擔正演《Chimera》 孖「復仇者」秀賢鬥戲 (20:18)

繼《黑洞》後，擅長自製懸疑劇的OCN電視台，推出全新驚慄作品《Chimera》，內容講述重案組刑警在煥（朴海秀飾）、犯罪心理分析師宥真（秀賢飾）和外科醫生鍾燁（李熙俊飾）聯手追查時隔35年再次發生的連環爆炸殺人案。劇集將於10月30日首播，並於同日深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。

今年對朴海秀來說相當難忘，除了上月喜獲麟兒榮升人父外，他因《魷魚遊戲》而人氣急升。其實朴海秀的演藝之路並非順暢，現年39歲的他，在2007年參演話劇《Mr Lobby》入行，2012年拍電視劇《武神》以演員身分出道，也因為他通常演出配角，因此並未引起廣泛關注；直至4年前首度擔正《機智牢房生活》，朴海秀才成為實力派男演員！

憶述人生首個重要角色「金濟赫」，朴海秀表示從未想過有機會擔任男一，也由於當時寂寂無名，形容導演選角「超大膽」：「第一次面試的時候，他們給了我一部分劇本，我讀了兩小時，才發現他們給我的角色就是主角，我去之前根本不知道。因為我演話劇，在媒體上有名氣是很困難的，導演和作家以這樣的陣容進行拍攝，我覺得太了不起了。」

接拍劇集之外，朴海秀去年首次主演電影《量子力學》，便拿下青龍電影獎最佳新人，他也因為先後與Krystal（鄭秀晶）、IU等人氣偶像上演激吻戲碼，被網民笑指艷福無邊。

提到熒幕初吻，他靦腆感激拍檔Krystal：「初次見面秀晶便很照顧我，因為我之前從未拍過吻戲，所以拍完之後會裝作很鎮定。（拍完吻戲會變得親近？）會，也會更加照顧對方，因為演戲的感情不會突然斷開。」

（即時娛樂）