ViuTV辣王辣后 阿Dee想多拍劇 練美娟恨做真人騷參賽者 (21:53)

ERROR成員何啟華（阿Dee）與練美娟（娟姐）主持過不少ViuTV綜藝節目，但兩人一直未有合作機會，直到節目《辣王傳》終於碰頭，這兩位「ViuTV辣王辣后」更擦出不少火花。娟姐說自己由細到大都鍾意食辣，小時更以指天椒當零食，「因為媽媽是印尼人，別人常說細細個就要學識飲酒，媽媽就要我學識食辣，說這辛苦都頂到，將來想生幾多個都無所謂，是媽媽迫我這樣做，我也不知點解，可能女人頂得苦，先至方為人上人」。

至於祖籍雲南的阿Dee聲稱自己食辣好掂，「我只是一個鍾意食辣的idol ，不是辣癡，每個節目都被糟質，不知是否簽約時看漏條款，其實我介意，又可以點呢？還是沒什麼不要拍第二輯了」。他稱以前曾試過食辣食到入醫院，接拍此節目時也有點擔心，但節目組聲稱不用他食很多辣，是安排他可以糟質女主持食辣，怎料出來卻相反，他才知道是一個精心策劃的佈局，最終他試過拍到面青口唇白，差點要入醫院。

兩人談到合作感受，娟姐大爆阿Dee惡行，包括「賴皮」、「覺得辣就食到一半給拍檔食」、「拍攝時可以話好眼瞓，將所有大頭鏡頭送給拍檔」等；阿Dee即施展「賴皮」招數，指他在前輩娟姐身上學到很多，包括「承擔」、「照顧後輩」、「幫後輩分擔辛苦」等，覺得娟姐是一個好榜樣，希望將來有更多關於挑戰的節目都可跟娟姐一齊做，娟姐聞言也對他冇符。

對於ViuTV宣布未來有多方面製作，阿Dee及娟姐均期望有機會嘗試新事物，其中娟姐恨做真人騷參賽者，「要我現在減走40磅也沒所謂，想看自己的可能性可以去到邊度，相信比做主持得著會更多」。阿Dee則希望多拍劇，不想做太多綜藝節目，「我始終是演員，希望可以演多些戲，這方面才是我小宇宙的領域，能在這個小宇宙發揮到自己，這種快樂千金難買」。

欲知專訪詳情，請留意明日（10月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）