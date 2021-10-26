「試當真」開騷 游學修率成員演短劇爆笑又爆粗 (23:21)

許賢（賢仔）、蘇致豪（豪哥）和游學修去年共同創辦YouTube頻道「試當真」，在網上火速走紅，今天（26日）「試當真」於九展Star Hall舉行首個現場騷《試當真1週年現場版》，分下午3時與晚上8時兩場舉行。現場有紀念品發售，售賣方式跟粉絲玩互動，分了「官方定價」與「自由定價」兩條隊，T恤的官方定價300多元，自由定價是考驗粉絲的「忠誠度」，現場所見不乏有粉絲以500元、1000元放入錢箱換取T恤；另設有打卡位，以及用1元抽YES!卡。由於「試當真」預告穿大會指定服飾「黑西裝外套」到場觀眾會獲贈品，故不少粉絲穿上黑西裝外套捧場。

晚上8點場開騷時，游學修、許賢和蘇致豪，聯同陳苡臻、陳穎欣（Yanny）、林家熙（Locker）、吳家忻、倪安慈、岑珈其，以黑西裝Look升上台好有氣勢，全場鼓掌歡呼。眾演員隨即合演短劇揭開序幕，講述試當真公司面臨執笠，游學修、許賢和蘇致豪穿越回到一年前，跟其他拍檔解決公關災難，期間爆出不少笑料，少不免粗口橫飛。

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（即時娛樂）