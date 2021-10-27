佐治離開《開心速遞》唔係去英國 張明偉感謝無綫慳電將他放逐 (00:40)

張明偉在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「佐治（George）」，8月自爆將「被離開」劇組，估計跟他在7月唱Dear Jane歌曲《銀河修理員》聲援記大過的學生，因而觸動藝員部神經有關。日前《開心速遞》劇情交代佐治的去向，指他家裏有事，要返回英國，補習社之後會由Candy（葉蒨文飾）負責。

張明偉對「佐治」被安排返英國要澄清，他在社交平台留言：「我係去美國登台，唔係去英國處理公事，不要誤會，多謝支持！」他上載將於10月30日與11月跟姚子羚與鄭敬基美國演出的海報， 約定粉絲到時見。

「佐治」離開劇組，池子孝（阮政峰飾）與Venus（鄺潔楹飾）歡送他，張明偉分享三人合照，留言：「多謝子孝同Venus幫我搞歡送會，仲要照顧周到，《愛回家》真係有愛。」有傳張明偉會過檔ViuTV？他回應《明報》說：「ViuTV點會搵我呀？質素咁低，我都希望佢搵我！」問他跟無綫的合約是否解決？他坦言未處理，笑說：「我仲等緊公司安排我返《開心速遞》我仲期待緊呀！」接著才補充說：「公司都算係咁，冇雪我，電費都慳番，放逐唔理我，多謝TVB！」

（即時娛樂）