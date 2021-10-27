李蘊入院切除脊椎腫瘤 傷口5厘米長 3日不能落牀 (13:25)

李蘊與內地金融才俊羅章冠結婚後淡出幕前，兩人育有一對仔女，一家人在廣州定居。

李蘊日前透露身體有點問題，要入院接受全身麻醉手術。她手術後在社交平台上載照片交代病情，透露早前發現患上脊椎腫瘤，因此入院進行切除手術。

她說︰「我pat pat上面右邊嚿骨痛咗幾個月，平時唔痛，係跑步 / 跳起 / 運動先痛。一路都以為生完小朋友，有時又要抱，腰酸骨痛係正常，無理佢。上星期五，心血來潮去睇吓醫生，醫生話似坐骨神經痛，不過叫我照下MRI（磁力共振）會清楚啲，咁照啦，一照就發現有粒1x1.6cm嘢喺胸椎椎管入面，即係脊椎腫瘤。」

「我第二日就去大醫院搵大醫生睇清楚，第三日就入院同做各樣深層次檢查，今日就已經全身麻醉切咗粒嘢，拎去化驗驗清楚係咩嚟，過兩日先有結果。」由於腫瘤黐住神經，李蘊不能做微創手術。她表示傷口約5厘米長，手術後2、3日不能下牀。

李蘊說︰「依家傷口好痛吓，呢幾日要平躺，枕頭都唔可以用，食屙玩瞓都喺牀，過多幾日就可以出院㗎啦﹗大家身體最緊要，有唔舒服，唔好等，唔好忍，真係睇咗醫生先，及早發現及早治療，大家一定要身體健康。」

（即時娛樂）