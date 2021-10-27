張致恒嬲爆兒子報幼稚園被歧視 老婆接力︰窮人唔代表唔可以讀書 (15:08)

張致恒太太雯雯在社交平台發文，強調他們雖然窮，但孩子也應有讀書的機會。（張致恒、雯雯Instagram圖片 / 明報製圖）

張致恒（Steven）日前在社交網發文，鬧爆大仔張天寶報讀幼稚園時遭歧視。他反問「難道我個仔唔配讀書嗎」，更在文中直斥該校校長︰「你作為一個幼稚園嘅校長，講到自己唔會放過任何一個教小朋友嘅機會，就要講到明因為我嘅原因，唔俾我個仔機會讀書嗎？」

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Steven的太太雯雯今日亦在社交網撰長文，列出19點力撐老公，強調他們未有為兒子報讀名校，他們雖然窮，但不代表兒子沒資格讀書，內容如下︰

1. 我個仔冇報任何名校。

2. 我個仔冇報任何喺九龍塘嘅學校。

3. 我個仔係未做任何學校嘅面試。

4. 身教係好重要，但係我個仔爸爸唔係殺人犯，佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯，咁樣並唔代表佢個仔一樣會犯呢個錯。

5. 我個仔只有兩歲半，佢將來會係一個點樣嘅人冇人可以預知，所以冇人有資格去批評佢。

6. 如果一個小朋友連面試都未面，個校長就話唔收，咁樣會唔會太過有問題。

7. 我哋從來冇渴望過一定要入呢間學校，冇接觸過個小朋友就話唔收，我都唔會想我小朋友讀一間咁樣嘅學校。

8. 你哋全部都只係睇表面，只係喺度停留喺一件2019年發生嘅事，依家都已經2021年，如果呢段時間你哋係有喺張致恒身邊同佢相處，兩年後嘅佢係一個點樣嘅人，你就有資格去講，但係如果你仲停留喺兩年前，不如你依家了解咗先去評論咁多嘢。

9. 我哋係窮，但係並唔代表我個小朋友冇資格去讀書。

10. 我係唔會畀任何一個機會有人可以去傷害我嘅小朋友。

11, 我冇報任何私家，報嘅都係政府資助。

12. 我哋冇話過我哋報人哋一定要收，我哋只係覺得點解一間學校連面試都未面就表明唔收呢個學生。

13. 我老公唔係要嘈，佢只係替自己小朋友不公平，喺自己平台抒發自己感受，如果真係要嘈開咗學校名喇。

14. 我老公的確有用詞不當，帶出太多誤會。

15. 希望大家唔好停留喺兩年前，向前望。

15. 重申多一次，窮人唔代表唔可以讀書。

16. 請成熟點，不要傷害一個兩歲嘅小朋友。

17. 我老公係有還錢，只係需要嘅時間長啲，但從冇走數。

18. 香港人係善良嘅，請對自己嘅說話負責任，唔好一個大人去傷害一個小朋友。

（即時娛樂）