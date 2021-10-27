梅艷芳｜阿Dee演1980年代大牌檔伙記入型入格 (16:31)

電影《梅艷芳》除了主角王丹妮、廖子妤外，還有不少年輕演員參與演出，包括飾演大牌檔太子爺的阮德鏘、負責傳菜的伙記ERROR成員何啟華（阿Dee）。

《梅》片中有場講述梅艷芳（王丹妮飾）及梅愛芳（廖子妤飾）光顧大牌檔時，阿Dee為大牌檔太子爺作媒，想撮合太子爺跟梅愛芳，向梅愛芳傳達愛意的戲。

幾位演員在兩年多前拍攝這場戲時，雖然仍是影圈生力軍，但合作時已相當有火花，默契十足。阮德鏘是粵劇名伶阮兆輝的兒子，他演出時非常投入，更向在場大廚請教學習，又走到煮食爐前燒鑊。大廚再三叮囑要小心，但阮德鏘落油炒煮時卻引出大火撲埋身，嚇到他即時退後。阮德鏘說︰「燶了！整個人都有燒燶了的感覺，我的頭髮不是真的！有點驚！」

飾演傳菜伙記的阿Dee捲起衫袖，將原子筆夾在耳背上，一副1980年代大牌檔伙記的造型。阿Dee雖然戲分不多，但拍攝前非常認真與導演研究角色和劇本。阿Dee兩年多前剛完成《全民造星》比賽便接了這個角色，他說︰「當時很開心，與我現在的心態一樣，可以拍戲便開心。即使是一句對白，我也會不斷問導演，會否想我像那個年代的人說話口吻，導演很好讓我試做給他看，我憶起自己的演繹也有點搞笑。相信導演找我，亦是想找一個唞氣位。」

談到對梅艷芳的印象和感覺，阿Dee說：「我對梅姐有印象，大概是我讀小學、中學的時候。雖然我不是她的忠實粉絲，但我很喜歡她，因為我也很喜歡哥哥（張國榮），他們兩個之間的故事，是非常吸引及浪漫。我對梅姐最有印象是她與張學友合唱的《相愛很難》，梅姐給我的印象是天生的巨星，有巨星的氣場。」

（即時娛樂）