新歌打孖上推出 謝安琪拍MV出動私伙古董車 (17:50)

謝安琪（Kay）繼《離不開》後，近日一連兩星期推出包辦作曲填詞的新歌《未見過世面的招積》及《靜夜歌》。

兩首歌看似不同，卻訴說着同一個人生觀。Kay說︰「以前有一種錯覺，時間是線性的，過了就不能回頭，將來的事情亦預計不到。不過，現在的我有一個感受，現在擁有的一切經歷和智慧，也是依仗年少的自己努力累積，同樣今日的我，也在造就未來的我。時間上，『我們』不會相遇，可是每一個當下的我們，其實也是連結在一起。《未見過世面的招積》寫的記錄了年輕的自己，而《靜夜歌》則是想送給未來的自己。」

Kay將兩首歌放在同一個MV去表達，共花了整整4天，穿梭於郊野及城市之間，攀山涉水及自製雨景拍攝。Kay更不惜動用淺白本部的總部，以及私藏的古董車拍攝，希望令觀眾感受到其心中所創作的世界模樣。她說︰「今次的MV特地將過去、現在與未來的自己連結起來，感謝以前的自己，雖然橫衝直撞，做過不少傻事與蠢事，可我也多謝『她』所經歷的事情，成為寶貴的回憶和養分。我亦同時寄語將來的我，更懂得獨處及欣賞世界，把人生想像成一首我最喜歡唱的歌，把對這個世界的執著與在意，回歸到自己內在的平靜與睿智，好好過自己喜歡的生活也是一種幸福。」

（即時娛樂）