郭富城生日獲兩女兒送吻 拍《掃毒3》割傷手指流血半小時 (19:11)

剛度過56歲生日的郭富城（城城），今天（27日）到尖沙嘴出席活動。城城表示生日當天舉行大型生日派對，他指是私人聚會，兩個女兒大寶和二寶向他送吻，他冧爆說：「孖kiss，還送上生日歌，好冧、好開心。（太太也有送吻？）全家大細都有惜我。有家庭後，有很大轉變，我現在好幸福。」

城城一談到女兒就面露甜笑，又指兩個女現在聽到他的歌曲，會知道是爸爸唱的，亦知道他的職業，但未知道爸爸是天王。城城又讚女兒，有藝術細胞和觸覺。

城城剛拍竣電影《掃毒3天大地大》不久，已準備與任賢齊和林家棟合演新戲，他說：「角色從未演過，做大賊。（反派？） 有苦衷的，至於是否亦正亦邪，就先賣個關子。」

他透露新戲在香港很多特色地標取景，而他向來支持新導演，新戲由新導演執導，問他是否減片酬支持新導演？城城說：「不提片酬，一心支持本土電影和新導演，跟多位新導演合作過，他們給予我很大發揮空間，又有突破點，今次造型有大突破，大家從未見過。」

說到剛煞科的《掃毒3》，城城表示拍了4個月，幸有驚無險，「很多人受傷，連我都受傷，拍一個飛踢對手鏡頭，不知為何右手的手背受傷，血流如注半小時，可能被站在我身邊的（劉）青雲皮褸拉鏈割傷，傷痕很深，拍動作片難免會受傷。（有否嚇親太太？）我會避重就輕，我每次拍完戲都會和她分享，槍戰和翻車都會講，以前未有家庭，沒人分享，現在有家庭就可以跟太太分享」。

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（即時娛樂）