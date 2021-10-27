鄭嘉穎自嘲常被2歲大仔欺負︰要開始建立父威 (20:22)

何依婷獲TVB力捧，有份演出的《星空下的仁醫》及《十月初五的月光》同為台慶劇。（劉永銳攝）

鄭嘉穎、馬國明、何依婷、張寶兒等今日出席《星空下的仁醫》宣傳活動。

嘉穎自爆在家中沒形象可言，常被兩歲長子Rafael欺負。他說︰「Rafael在家中惡晒，他扭計時，我會遷就一下，但也擔心縱壞，將來後悔，因此現在要收緊一點。他如果爭玩具時郁手，我會制止，但他不怕我，我要開始建立父威。」馬國明有信心將來一定是嚴父，嘉穎卻說︰「將來你就知，不要那麼口響。」嘉穎又指Rafael識做戲，會扮喊。他說︰「Grace（陳凱琳）指兒子似我。我都有招數，學兒子做一次，問他覺得這個行為如何？哈哈，就當兩父子切磋。」

陳凱琳為明珠台主持清談節目，打算請嘉穎做壓軸嘉賓。嘉穎卻說上英文台節目壓力大，要考慮一下。對於太太被朋友取笑深閨，他說︰「我除了開工、打波、放遙控車，其他時間都是留在家，最多請朋友來家中作客。」嘉穎稱早前在家宴客，馬國明疑重色輕友，不用開工也缺席，馬國明解釋：「打風呀！」

何依婷有份演出的《仁醫》及《十月初五的月光》同為台慶劇，她說︰「我夠運，多謝合作的前輩帶住我走。」張寶兒稱丈夫袁偉豪挑剔她的演技，指她講對白時慢一點才夠清楚，也可避免出現面容扭曲的表情。

（即時娛樂）