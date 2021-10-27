黃芷晴稱爸爸黃日華未覓第二春：知佢仍然掛念媽咪 (22:27)

黃芷晴和人氣歌手Tyson Yoshi（程浚彥），今天（27日）出席口罩宣傳活動。黃芷晴父親黃日華去年經歷喪妻之痛，最近竟被爆與關寶慧密會，二人於半個月內兩度約食飯即惹緋聞。

芷晴對父親的緋聞覺得搞笑，而且不相信是真，據她所知每次飯局都有其他人在場，不過見到父親有人約也感開心。她解釋：「他是個大宅男，很開心見到有人陪他，不用再悶，亦沒有問他這件事，因我知他仍然好掛念媽咪，昨日才一起去拜祭。他對緋聞也是得啖笑，更不需要趁拜祭向媽咪報告。」

記者追問她會否鼓勵父親尋找第二春？芷晴承認緊張自己多於父親：「要拍拖都希望我先啦，不會讓他搶閘先過我！可惜一直忙籌備開烘焙店，又要搞聖誕節手作市集，加上疫情影響，根本沒有機會出去識到新朋友，更沒有信心識到男仔。」

Tyson Yoshi因交通阻塞匆匆趕至會場，搞到滿頭大汗，他否認是「遲到王」。提到他最近在網上分享用玩具槍射女友的短片，他強調射中也不會感痛，亦沒有觸怒女友。他與女友拍拖4年幾，感情穩定，Tyson Yoshi隔空冧對方：「她沒有嬲，因為她不小器！自問沒有什麼優點，所以更懂珍惜。我不會對她許下承諾，因為做不到就不好，隨緣吧。」

MIRROR成員Jer（柳應廷）的女友Kelly Chung則為口罩品牌首次做幕前工作，為今次本地字體設計師威洪演繹林若寧歌詞展覽推出的時尚版黑白口罩時尚照。提到黑白色系文藝風口罩，她坦言揀口罩除了考慮口罩的原產地，亦好著重顏色，更揚言戴口罩也可以襯出情侶風格，「我會選擇黑白色系的口罩，襯平時簡單素色的衣著為主。每個人都有自己獨特顏色，就算不同顏色都可以襯到情侶感覺」。

（即時娛樂）