11月韓劇｜車勝元金秀賢首度合作拍劇 宋慧喬熱戀張基龍 (23:19)

金秀賢和車勝元合演的《某一天》﹑宋慧喬和張基龍主演的《現正分手中》，以及澤演和金惠奫主演的《御史與祚怡》，將於11月陸續在「黃Viu煲劇平台」播出。（大會提供）

由韓星宋慧喬和張基龍主演的愛情韓劇《現正分手中》，將於11月12日在「黃Viu煲劇平台」播出；此外，由男神金秀賢孖車勝元合演的《某一天》等話題劇集，亦將在11月播出。

《衣袖紅鑲邊》（11月12日首播）

改編自同名小說、《衣袖紅鑲邊》講述為了守護自己生活的宮女成德任（李世榮飾）和將國家置於愛情之上的帝王李祘（李俊昊飾），在悲切宮中萌生愛情的故事。近日劇組接連公開了多款劇照，加上該劇是男團2PM成員李俊昊退伍後首部作品，也是他首部擔正古裝史劇，讓粉絲期待。

《成為你的夜晚》（11月7日首播）

《成為你的夜晚》講述導遊寅允珠（鄭仁仙飾）冒充醫生，並入住男子組合「LUNA」宿舍，為當紅偶像尹泰仁（李濬榮飾）治療夢遊症，期間與團員們發生一系列甜蜜又緊張的故事。除了男主角李濬榮、張東周外，《PRODUCE 101 第二季》三位人氣成員金鍾炫、尹智聖和金東賢，亦宣布加盟劇集並出演「LUNA」團員，令Kpop迷興奮不已。

《御史與祚怡》（11月8日首播）

全新古裝喜劇《御史與祚怡》講述身兼御史和美食家身份的羅二言（澤演飾）和為了尋找幸福而勇往直前的朝鮮時代離婚女金祚怡（金惠奫飾）相遇後展開爆笑搜查，誓要把貪官污吏一網打盡！

近年澤演以《救救我》和《黑道律師文森佐》成功轉型，金惠奫也憑藉《意外發現的一天》等劇集人氣急升，日前二人拍攝時裝雜誌，還因為展現了25cm的「最萌身高差」，被網民大讚「CP感十足」。

《現正分手中》（11月12日首播）

Viu Original年度愛情大片《現正分手中》，講述時裝公司設計團隊負責人河英恩（宋慧喬飾）和深受業界歡迎的自由攝影師尹在國（張基龍飾）的愛情故事。《現》是宋慧喬時隔兩年多，回歸電視的作品，也是張基龍爆紅後的最新劇集，在亞洲廣泛地區備受關注。

《學校2021》（11月17日首播）

《學校2021》以職業高中為背景，講述在競爭激烈的升學壓力下，有一群不把升學視為目標的高中生，積極探索夢想、尋找自我，並經歷友情、家庭，以及充滿心動的成長故事。

《學校2021》是KBS王牌劇《學校》的第8部作品，該系列捧紅了不少男女明星，像是金宇彬、李鐘碩、南柱赫、金所炫等，還締造了收視神話！全新一輯由《PRODUCE X 101》冠軍金曜漢和《警察課程》秋英宇兩位小鮮肉孭飛。

《某一天》（11月27日首播）

改編自英國電視劇、懸疑刑事韓劇《某一天》，講述平凡大學生金賢洙（金秀賢飾）因為某個晚上的失誤，而被認定為謀殺案嫌疑人，此時三流律師申忠漢（車勝元飾）向他伸出援手；為了找出真兇，二人克服重重難關，並與不合理的司法正義碰撞、尋求真相。

有指金秀賢《某一天》每集酬勞高達5億韓圜（約335萬港元），是次他與車勝元首度合作，被喻為「強強聯手」，該劇也是車勝元自《花遊記》後，時隔3年回歸電視幕的作品。

以上劇集將於11月起陸續播出，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」緊貼最新進度。

（即時娛樂）