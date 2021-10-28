為著旗袍拍戲喼弗 周秀娜聞被封「周瘦娜」即嗌增肥 (14:25)

周秀娜、張繼聰主演的電影《馬達‧蓮娜》成為「香港亞洲電影節2021」的開幕電影，兩人昨晚結伴出席電影節的開幕禮，同場還有另一部開幕電影《12日》的主角鄧麗欣、馬志威，以及電影節大使游學修、蘇致豪及許賢。

周秀娜早前因拍照時露出「火柴手」，被網民封為「周瘦娜」。身穿露肩長袖晚裝的她說︰「如果大家覺得我瘦，我增肥吧！拍照時的角度和燈光，也可能令我看起來肥了或瘦了。很多謝大家關心，也知道大家擔心，但我清楚知道自己身體沒問題。」周秀娜回憶拍攝《馬達‧蓮娜》時因角色沉重而有點抑鬱，又因為要在戲中穿旗袍而喼弗，幸好抑鬱情緒在電影煞科後已消失。

張繼聰回憶當日也拍到抑鬱，幸好電影公司事後安排入住靚酒店隔離，可沖熱水涼放鬆，但他也花了個多星期抽離角色。雖然演慣喜劇，他有信心其角色能感動觀眾，為有機會演正劇、角色有發揮而高興。張繼聰說︰「太太謝安琪一向崇拜我的演技，但沒想到有影評人讚我和周秀娜的演出，如達到演藝最巔峰 ，希望大家看到我的轉變，也多謝投資者願意在疫情艱難時期投資拍愛情文藝片。」

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（即時娛樂）