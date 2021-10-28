林二汶聖誕開騷破天荒不設舞台 與入場觀眾玩集體遊戲 (16:28)

林二汶將於12月24日至26日假旺角麥花臣場館舉行《林二汶Sing Dance音樂會》，門票將於11月8日接受信用卡優先訂購。

是次音樂會以嘉年華為主題，全場不設舞台，且會邀請一班從未參與過其任何演唱會的特別嘉賓現身，與觀眾互動玩集體遊戲。

二汶日前為音樂會影宣傳海報，拍攝時被銀色紙條吹到面容扭曲，她說︰「看到我影的照片，就知今次音樂會充滿節日氣氛。既然大家今年聖誕未能出埠旅行，當然要睇騷！上次紅館演唱會是我人生和事業的里程碑，今次不止有我的音樂，還有很多其他東西，會和觀眾有更多互動。」

二汶續說︰「所有入場觀眾都是表演的一部分，屆時或會有Dress Code。舞台設在地上，觀眾不會看見一個升高了的舞台，甚至乎是沒有後台，所謂的『台前幕後』都在場館的中間，全場是一個大派對。我即將開辦音樂學校，今次的表演嘉賓都是我的學生。這班小朋友活潑可愛，有機會參與演出，一定令音樂會的氣氛更歡樂。」

適逢音樂會公布當天是二汶的39歲生日，她說：「希望大家送一份好好的生日兼聖誕禮物給我，屆時一齊入場同歡共聚，迎接新年！」

（即時娛樂）