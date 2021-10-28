神還原《悠長假期》彈彈波場面 洪嘉豪被指跟木村撞樣：受不起 (20:32)

由麻利主持的黃Viu煲劇平台節目《同煲同BLOW》，請來歌手洪嘉豪擔任嘉賓，齊齊討論日劇話題，當中亦有提及「日劇天王」木村拓哉多部大熱神作。被指跟木村撞樣的洪嘉豪，原來他與母親也是木村迷，「媽咪佗住我的時候，經常睇木村的劇，我覺得有少少胎教影響，有科學根據講過DNA是識得學習，所以似樣都可能有點關係」。對於被指是「港版木村」，洪嘉豪一邊廂自覺受不起這個稱號，另一邊廂又會心裏暗爽，「木村喎，真的受不起！坦白講，有時自己都覺得有少少相似，但我不會認，不過又好開心，因為他很靚仔」。近日洪嘉豪又多了一個新花名「林村拓哉」，他解釋：「事緣有人睇完我的MV，在討論區留言話我好似木村，但對方打錯字做『林村』，有人回覆對方林村在大埔，之後就有粉絲改圖，將我key到成頭都是寶牒。」

《悠長假期》有一幕經典場口，是木村曾在3樓窗邊玩彈彈波展示技術冧山口智子；洪嘉豪在節目中被安排重演這一幕，他站在閣樓模仿木村拋波前的小動作，對着麻利念出日文對白，相當入戲。最後洪嘉豪一擊即中，一Take便成功接實彈彈波，連麻利亦感驚訝。

（即時娛樂）