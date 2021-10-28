鄧佩儀入行9年首當女一嗌幸運 自爆感情路上屢遇渣男 (23:22)

現年28歲的鄧佩儀，當年代表溫哥華回港參加《2013年度國際中華小姐競選》摘下后冠，之後決定簽約TVB留港發展。她很快被安排演出劇集《點金勝手》，飾演黃宗澤妹妹，可惜演技惹來劣評，故她被公司調到綜藝科拍攝飲食節目，期間也有客串閒角；之後，她獲監製陳維冠給予演出機會，在劇集《幕後玩家》再度跟黃宗澤合作，亦因為該劇令觀眾覺得她的演技並非太差。

入行9年，直到《換命真相》終於升呢做女一，更成為台慶劇，鄧佩儀第一個感覺竟然是驚訝，不停將「幸運」兩字掛在嘴邊，「到現在仍覺得是很奇妙的一件事，這行真的很難有一個機會，講到女主角更加有很多人爭，對我而言絕對不是一件容易的事，何况以我的性格，不是一個很主動的女仔，很少主動去爭取機會，所以覺得真是超級幸運，才有可能在那麼被動的狀態下，都可以做到女主角」。她沒有質疑自己是否適合演戲，深信遲早會獲幸運之神眷顧，「每個人都有自己步伐，如果入行頭兩年已很快上女一，對我未必是一件好事，當時演技又不是太好，9年對我來講最合適。其實以我性格，9年都未必得，所以除了幸運也不知怎樣形容」。

感情方面，鄧佩儀透露曾跟圈外人發展過幾段情，最後都未能開花結果，她慨嘆總是遇着渣男，令她身心俱疲，寧願專注事業。鄧佩儀說唯一得著是這些情傷經歷，能令她演技上有所進步，「情感戲好靠現實中經歷，演出來才有層次 ，19歲的我十分天真，對愛情很有憧憬，現在已28歲的我只求簡單，深知現實中不是一個童話故事，很多事情都沒有可能，還是小心一點保護自己」。現在她不急於拍拖，對緣分抱順其自然態度。

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（即時娛樂）