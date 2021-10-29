陳潔靈上網做大馬節目評判 蘇永康拒重點培育兒子音樂才能 (18:38)

陳潔靈、倫永亮、蘇永康等今日為即將舉行的《Uncle Ray榮休盛典演唱會》綵排。

陳潔靈預告將在演唱會上以英文歌改編的《千個太陽》揭開序幕︰「Uncle Ray帶我們面向西方音樂世界，讓中文樂壇融合西方歌曲，培育出很多音樂人，唱這首歌符合Uncle Ray的理念，向他致敬。」

她透露還會跟倫永亮合唱英文歌，說今次雖是他們繼2019年後再公開合唱，但兩人私下常有合作，早前才一齊為11月5日的多倫多網上籌款音樂會拍片。陳潔靈說︰「疫情改變了全世界的演唱會模式，我早前透過互聯網擔任馬來西亞音樂節目的評判，做了很多突破性的事，如自己拍片和剪片等。人必須向前行，不同時間有不同的創意空間。」

無綫和內地合作音樂比賽節目，陳潔靈被問到會否擔任評判時說︰「看找不找我吧，內地節目的評判都是內地人。（香港部分也需要評判？）一定是李克勤。」

蘇永康表示太太剛從韓國公幹回港，目前正進行隔離，所以太太和兒子Jazz屆時也不會看其演出。蘇永康說︰「Jazz很喜歡聽我唱歌表演，他有音樂天分，但我不會重點培訓，不想用父母的喜好困住他，讓他學習不同東西，從而發掘潛能。我會安排他學跆拳道，訓練紀律性。」

（即時娛樂）