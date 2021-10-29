《Side。哂》︱文念中首個攝影展 張叔平 奚仲文聚首祝賀 (21:15)

著名香港電影美術指導文念中舉辦首個個人攝影展「《Side。哂》文念中攝影展」，展示其原創攝影作品，包括《花樣年華》、《2046》、《黃金時代》、《聽風者》、《消失的兇手》等電影拍攝現場的實況。攝影展昨日(28日）揭幕，林嘉欣、小美、彭秀慧，曾俊華、甄詠蓓及張寶華等到賀。

文念中非常注視片場中的人、事、物，記錄下不少鏡頭背後不為人知的面貌和故事，捕捉在他的鏡頭之下，為他的創作過程增添不少色彩，他表示：「電影本身係充滿幻想的世界，電影拍攝現場主角以外的人和事都有著它本身自己的故事，充滿各種色彩，同樣精彩。」

文念中將其過往攝影作品重新整理，將歷年來鮮為人知的創作歷程，於攝影展中首次曝光。談到展覽名字的由來，他笑言以「食字」向大家開一個玩笑，將精選的片場「Side Track」沖曬到來賓眼前，共享那些令他非常難忘的瞬間。

適逢昨日是香港電影美術學會創會26周年的大日子，晚上於攝影展場地舉行了《美會26聚》，幾代的香港電影美指、服指、助美、助服難得地共聚一堂，包括張叔平、奚仲文、梁華生、梁樂民、劉天蘭、又一山人及張蚊等，十分熱鬧。

《Side。哂》文念中攝影展於Soho Friends Studio（上環德輔道西33號地下）舉行，公眾開放日期為10月31日、11月7日、11月14日（早上9時至下午6時）

（即時娛樂）