姜皓文演出陳柏宇新歌MV 葉巧琳黃妍讚演技厲害 (21:45)

陳柏宇（Jason）12月10至11日於紅館舉行第二次個唱《陳柏宇Fight For ___ Live in Hong Kong Coliseum》，新歌《對得起自己》MV請來姜皓文（黑仔）特別演出，還有葉巧琳及黃妍參與其中。MV是關於一個潦倒爸爸（姜皓文 飾）的故事，原本是港隊田徑金牌選手，但酗酒惡習加上好賭成性，令運動生涯全毀外，連妻子（葉巧琳 飾）也離棄他，帶著女兒離開。某日這位爸爸突然振作起來，戒酒又戒賭，並再次投入體能訓練。原來他收到女兒給她的學校通告，邀請一同參與親子運動會。為女兒一個小小心願，作出身為爸爸的承諾、行動。

黑仔指被歌名《對得起自己》及MV的劇本吸引，答允參與演出，好有正能量及好勵志。黑仔演技出色，MV中扮演他前妻的葉巧琳表示：「有個鏡頭我要逃避黑哥的目光，其實我是堅被他的眼神帶入戲，條件反射擰轉頭。」客串演老師的黃妍也讚賞黑哥好厲害！

Jason只穿插在MV中獻唱的鏡頭，未有跟黑仔對戲。不過他在黑仔拍攝MV當日有去探班，感謝對方參與演出。他說：「好開心搵到黑哥做男主角，在拍攝現場即時睇到出來效果，當然好滿意，他的演技好犀利。雖然今次不可以同框演出，但都好榮幸有他在我的MV出現。

黑仔與Jason在工作上從未有正式合作機會，但二人數年前已認識。黑仔說：「我以前同Jason是同一間健身房做Gym，當時有人話我知他就是唱歌的Jason陳柏宇，當時第一印象是他好勤力，日日去做Gym，感覺是好有正能量的一位歌手。」黑仔鼓勵Jason：「記住要為自己而奮鬥，對得起觀眾，對得起自己，做場Good Show就夠了。」

（即時娛樂）