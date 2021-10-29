父母親自出動打卡 盧瀚霆寫家書感謝：好好儲錢養你們 (22:32)

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨晚在經理人花姐（黃慧君）陪同下到「神徒」（粉絲暱稱）安排的尖沙嘴柏麗大道的巴士站燈箱廣告打卡，被逾百「神徒」包圍，雖然有小混亂但這行動的意義對AL原來意義重大，是他給父母愛的回應。今晚他在社交平台分享現場所拍的短片，還有爸媽於不同地點在他的廣告前打卡照片，他用心寫了一封家書感謝家人的支持，好有愛！

他寫道：

「這一次打卡除了希望多謝每一位神徒之外

也好想好好的跟教父、教母（盧瀚霆父母）說聲

『感謝你們』

由2018年岀道至今天

短短兩年多的時間

無數次錯過了很多餐住家飯

無數個通宵達旦至回家

無數次令你們憂心

但你們沒有一刻放棄過支持我

記得很多次工作壓力很大

深宵回到家的時候

你們聽到我開門的聲音便會立刻起床

主動慰問我『今日工作開心嗎？』

你們關心我的工作表現

但我知道你們更緊張我快樂與否

一星期前

你們跟我說

知道我因為工作沒有辦法和所有應援和戶外廣告打卡

於是你們特地找一天為我完成

記得當天你們每完成一站

便立刻send相給我看

告訴我知 你們好開心

而我能為你們做的

就是好好努力工作

珍惜眼前所有東西

（當然包括好好儲錢養你們、教姐和Amber！）

每一位神徒

和我的教父、教母

我愛你們♥️

#讓大家擔心了

#感謝你們」

（即時娛樂）