父母親自出動打卡 盧瀚霆寫家書感謝：好好儲錢養你們 (22:32)
文章日期：2021年10月29日
「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨晚在經理人花姐（黃慧君）陪同下到「神徒」（粉絲暱稱）安排的尖沙嘴柏麗大道的巴士站燈箱廣告打卡，被逾百「神徒」包圍，雖然有小混亂但這行動的意義對AL原來意義重大，是他給父母愛的回應。今晚他在社交平台分享現場所拍的短片，還有爸媽於不同地點在他的廣告前打卡照片，他用心寫了一封家書感謝家人的支持，好有愛！
他寫道：
「這一次打卡除了希望多謝每一位神徒之外
也好想好好的跟教父、教母（盧瀚霆父母）說聲
『感謝你們』
由2018年岀道至今天
短短兩年多的時間
無數次錯過了很多餐住家飯
無數個通宵達旦至回家
無數次令你們憂心
但你們沒有一刻放棄過支持我
記得很多次工作壓力很大
深宵回到家的時候
你們聽到我開門的聲音便會立刻起床
主動慰問我『今日工作開心嗎？』
你們關心我的工作表現
但我知道你們更緊張我快樂與否
一星期前
你們跟我說
知道我因為工作沒有辦法和所有應援和戶外廣告打卡
於是你們特地找一天為我完成
記得當天你們每完成一站
便立刻send相給我看
告訴我知 你們好開心
而我能為你們做的
就是好好努力工作
珍惜眼前所有東西
（當然包括好好儲錢養你們、教姐和Amber！）