陳蕾開騷驚喜唱MIRROR歌曲 遺憾家人因疫情未能觀賞 (22:53)

唱作歌手陳蕾昨晚於旺角麥花臣場館舉行加盟華納後首個大型個唱《American Eagle Presents 陳蕾沙門演唱會2021》，開場時她披著鮮紅色斗篷出場演唱新歌《沙門》，觀眾立即歡呼聲四起。她接著唱出多首作品《旁觀有罪》、《慌》、《妖治時代》等，觀眾隨著音樂站起來又跳又跟著唱。陳蕾跟現場觀眾打招呼，鼓勵大家就算經歷紛亂，迷失的時候也要記得回家，隨即唱出《當我迷失時聽著的歌》及《你快樂嗎？》。

好友岑寧兒擔任嘉賓演唱《風的形狀》，然後與陳蕾合唱《勿念》。陳蕾表示受到岑寧兒啟發，互相交換護聲心得，岑寧兒提醒她要有充足睡眠以便聲帶休息。然後在演唱會首場當日早上，陳蕾將一條有關化痰穴的影片傳給岑寧兒，更隨即除下外套教現場觀眾按位於鎖骨中間的化痰穴，引起全場觀眾大笑。

介紹樂隊期間，有追隨陳蕾多年的樂迷認出，今次負責和音的Sharon是當年亞洲星光大道的一位參賽者李昊嘉。陳蕾笑說：「現在Sharon是我的唱歌老師，非常專業，我今年聲帶不舒服又要準備演唱會時，教我的技巧幫到很多。」

安歌時，陳蕾演唱MIRROR的《WARRIOR》及動畫鬼滅之刃劇場版主題曲《炎》，令全場氣氛高漲。演唱會尾聲，陳蕾說今次演唱會唯一的遺憾，是疫情關係，家人不能到來觀看，但她深信《相信一切是最好的安排》，然後唱最後一首歌曲《娛樂人生》便向觀眾致謝離場。不過觀眾不肯散去，她再次現身，以結他伴奏下再唱出《凡星》滿足熱情觀眾。

（即時娛樂）