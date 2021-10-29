《一級指控》︱編劇鮑偉聰大讚方中信：真功夫演得感人 (22:22)

黃國輝執導、鮑偉聰編劇的電影《一級指控》於2018年拍竣，等了3年，昨日（10月28日）才在港上映。《一級指控》是合拍片，原定2018年在「第15屆香港亞洲電影節」首映，但因「技術問題」被抽起，其後又「基於某種原因」臨時取消優先場。一波三折，當時有傳因題材敏感故內地未過審，終於10月初先在內地的串流平台上映。

導演黃國輝沒擔心過《一級指控》不能上映，知道電影排隊審批，無得催。編劇鮑偉聰不認為題材敏感，說在外國這是小兒科題材，如香港電影要進步，便不可自己畫地為牢，說：「到時真的搵理由限制你，即管睇合理與否？解釋充分與否？觀眾和市民會有判斷。」

鮑偉聰是資深的電視創作人，經典的《壹號皇庭》系列是其作品，《一級指控》也是律政題材，他表示創作電影與電視劇是兩回事，兩者各有難度。他稱電視劇有很長篇幅，要觀眾保持情緒由開始追到大結局，並不容易。電影相對人物較少，事件單一點，技巧是不同，設定的世界觀也不同。他說：「寫律政電影，要搵一個藝術平衡點，可以令觀眾覺得有資料蒐集，很真實，但又要有戲劇的滿足，律政戲和法庭戲最難是這個平衡。《一》片人物眾多，亦有多位老戲骨曾江、廖啟智和鮑起靜參演，講主線故事，針對方中信這個大律師角色個性之餘，也要讓旁枝人物有發揮，是有難度，每場戲每句對白都要刻意經營，因為沒多餘空間。」

《一級指控》中金牌大狀雷有輝（方中信飾），鮑偉聰在這角色花了很多時間，他亦大讚方中信拿捏得很好，希望他能憑此爭影帝。他說：「正如導演所講拿捏不同階段的心理變化，講就容易，要令觀眾入信，後面一下子熱血好易做，但如何令觀眾投入到他心路歷程的變化呢。我個人很喜歡方中信這個演員，是我杯茶，睇他以前做警察作品好型，扮風流倜儻又得。我看過他演出的內地劇，覺得一般，可能角色沒發揮。今次他入到角色，出到他的真功夫，演得很感人，很真實一個人物，他好似香港人，現實得來有良知和公義。戲中有個對白法律不是生意是信仰，每個人都有信仰和堅持的原則，想講這個精神。」導演黃國輝也說今次看到另外一個方中信。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）