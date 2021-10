next

陳自瑤(Yoyo)在社交平台上載跟女兒王靖喬(QQ)到主題樂園酒店Staycation的照片,9歲的QQ在樂園的商店抱住多個公仔,展示V字手勢,看來收穫豐富,玩得好開心。Yoyo在酒店跟唐老鴨造型的萬聖節裝飾拍照,還有二人份量的早餐,看來只有母女二人撐檯腳。她寫道:「Halloween staycation with My little Angel #happyhalloween #staycation #你快樂所以我快樂」 老公王浩信也有讚好。

一星期前王浩信也在社交平台上載跟QQ到主題樂園玩的父女合照,當時有網民留言問:「老婆呢?」今次輪到媽咪Yoyo帶QQ到主題樂園酒店,未知何時才一家三口齊齊去玩多次呢!

(即時娛樂)