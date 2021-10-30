冼靖峰錄好首支單曲 因炎明熹新歌成績好有壓力 (18:49)

冼靖峰透露已錄好他的第一首個人歌曲，因炎明熹、姚焯菲的新歌也有好成績而感到壓力。（柯美攝）

炎明熹、冼靖峰、文凱婷、張馳豪及潘靜文幾位《聲夢傳奇》畢業學員今日結伴出席活動。提到眾人正在拍攝新劇《青春本我》，炎明熹、冼靖峰稱享受拍攝過程，更大讚劇中分別飾演他們母親的陳煒、楊玉梅演技收放自如，要向她們好好學習。

炎明熹說︰「陳煒的演技更勝我想像，她對我很好，很親切，請我吃魚蛋。我還有喊戲未拍，希望屆時哭得出。很多前輩話喊就喊，好勁，我還要學忍笑，我經常忍不住笑。」炎明熹表示眾前輩會慢慢引導他們入戲，不會傷害他們的自尊心。冼靖峰認同︰「前輩和導演也很好，會在我們NG時講些鼓勵性說話，說他們做新人時也如此，不要緊張。」

冼靖峰透露已錄好首支個人單曲，惟未知何時推出。提到炎明熹、姚焯菲推出的第一首新歌也有好成績，他坦言有壓力︰「唯有做好自己，我對作品和監製也有信心。我也很期待，想讓觀眾見到全新的我。」

文凱婷開心錢嘉樂、湯盈盈會在《青》劇中飾演其父母。她說︰「我做足準備，幸拍攝時沒NG。錢嘉樂好好，為我打氣，又說我的樣子似他及其大女，希望細女將來似我那麼美。（他跟你開玩笑？）沒所謂，讚美也開心。」

（即時娛樂）