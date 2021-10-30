陳詩欣性感新娘子 約定余香凝一齊生B (21:34)

陳詩欣今日與拍拖3年圈外男友陳爾正結婚，她早上穿裙褂手戴6對龍鳳鈪，還有金戒指及耳環，進行接新娘及向長輩斟茶等儀式。下午一對新人到教堂行禮，晚上在中環四季酒店擺酒，筵開20席。姊妹團成員包括余香凝、蔡嘉欣、陳約臨、鍾晴、鄧穎堯和方詩揚，鍾培生擔任伴郎。

傍晚陳詩欣與老公陳爾正於酒店見傳媒，應要求3度甜蜜咀嘴，陳詩欣初時有點怕醜。 她穿上性感Elsa公主裙，手上結婚及3卡鑽石求婚戒指相當搶眼。她提到行禮無預計老公會喊：「他平時是很堅強的人，但講誓辭時，見他喊到鼻涕都掉下來，我爸爸也眼濕濕，搞到我都淚崩。」她透露老公有向她許下愛的承諾是早點回家食飯，因他工作很忙，有時一星期兩人只能相約吃一次飯，忽略了她，希望婚後將她完全擺在第一位。

至於造人大計，她想與老公先享受二人世界，待幾年後才生B。她跟余香凝有約定：「她生第二胎，就是我生第一胎之時，我說要跟她一齊大肚、一齊入產房、然後一齊減肥。她為了我這個婚禮真的積極減肥，現在還瘦過我。」

余香凝表示送給一對新人滿滿的愛和祝福，她與Eunice由18歲當模特兒，識到現在28歲齊齊成為人妻，很感動。Eunice說待她生第二胎才生B？余香凝笑言：「不急，看看大家何時得閒就生，因我都要復工了。」

（即時娛樂）