披荊斬棘的哥哥｜張晉獲選 X-Leader 老婆蔡少芬吻賀 (22:24)

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》前晚舉行最終回，張晉領軍的「一枝花陣營」和李承鉉、黃貫中（Paul）為首的「麒麟陣營」上演三大對決後，17人全能唱演家族名單誕生，張晉獲選為「第一屆滾燙家族X-Leader」，老婆蔡少芬開心吻賀。

前晚張晉與蔡少芬穿紅色古裝演繹《倩女幽魂》，並上演唯美雙人舞，展現俠骨柔情，獲網民讚有默契。接著「一枝花陣營」派出「晉舞團」、張智霖等成員以《My Boo》延續唱跳風格，率先取得一勝。「麒麟陣營」Paul、歐陽靖（MC Jin）等以《友情歲月》迎戰第二輪賽事，雖未能取勝，但有突破表現，最終「麒麟」在第三輪比賽中，以《星晨大海》贏得5個晉級名額。17人全能唱演家族誕生，包括黃貫中、張晉、張智霖、陳小春、歐陽靖、謝天華、趙文卓、林志炫、言承旭、熱狗、張淇、李承鉉、劉迦、周延、高瀚宇、白舉綱、張雲龍。

Paul認為節目上收獲感情份外難得，大家在一起100多天是緣分。張晉則感性向家人道謝，說4個月自己有很大變化。最後張晉成為「第一屆滾燙家族X-Leader」，他表示參加節目初衷，是希望推廣中國武術，把中國武術和功夫在舞台上呈現，讓更多人看到及喜歡動作電影。他說如果以後有機會遇到很好的劇本，不會計較片酬，因為他是演員張晉。

張智霖獲老婆袁詠儀（靚靚）上台支持，靚靚在社交網上載合照，祝賀老公畢業快樂，她說：「你不是一個好勝的人，但是這次你贏了，魔鬼訓練都順利通關，多啦A夢也未出現，認識了很多新朋友，也有治好佛系症。你的“以觀眾利益為先”，讓你收穫了許多新的喜愛，真的讓我見到了張智霖2.0！這幾個月來辛苦了，更要多謝各位的照顧與支持，完美無缺的將老公交還給我，感恩。」

（即時娛樂）