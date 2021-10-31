撼贏姜濤做「黑面」大贏家真相 林家謙：憂慮蓋過喜悅 (00:56)

商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問林家謙，他解釋於今年4月ViuTV的《Chill Club推介榜 年度推介20/21》音樂頒獎禮，連奪6獎做「黑面」大贏家的原因。林家謙稱今年只派了《神奇的糊塗魔藥》及《難道喜歡處女座》兩首歌上台，過去四、五個月無派歌，是完成頒獎禮後，自己想放慢步伐諗清楚，多專注幕後工作，因為不想成為大家過度討論的焦點。

在ViuTV的頒獎禮上，林家謙贏姜濤成為大贏家，令他感驚惶失措。他說：「我承認我是過度擔心！事關我很怕變成大家的討論焦點，我常以為香港人討論得你，大多不會是好事，慶幸最終沒發生在我身上，我才明白是我想得太多！其實頒獎禮前我已經跟《Chill Club》監製講：『唔好係我！我好驚係我！』我總覺得會很恐怖，我是不懂面對。我唔係因為唔鍾意得獎所以黑面，而是我擔心之後接著來的大批負評，我喜怒哀樂形於色，那一刻我真的不太enjoy。但我好悔當時沒Embrace那Moment，把憂慮蓋過喜悅，心只在想：『死啦！啲人會點鬧我呢？』我全程思考之後一天怎面對的批評，就被人cap了我憂慮的樣子，再加上口罩，那就變成黑面了。」

三年前林家謙決定站到幕前，但沒想過成功來得這麼快，「因為由開始至今，我也不是簽大公司，以為會荊棘滿途，沒想過可以行得這麼遠及好。」他重申只想歌迷留意他的音樂，「其實在日本，有些歌手啲歌好HIT有幾億點擊率，但歌迷都唔會知道他是什麼人，大家亦唔需要關注他的生活。香港是娛樂圈我才擔心，所以我希望能改變，我做音樂只希望大家關注我啲歌，唔需要追我或偶像化我，你聽我啲歌我就會好開心，我的歌迷也很明白事理，很清楚我的性格。」

再問他是否後悔轉到幕前，林家謙說：「其實我的想法及心態是不停變，才會令我作出那麼多新嘗試。到這一刻，我是慶幸自己有做到(幕前)，要不然我的人生會乏味很多，也不會有那麼多好東西及Bonus出現，我是賺到很多。」

（即時娛樂）