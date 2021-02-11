《造星IV》幕後團隊分享苦與樂 花姐因柳應廷一句話 堅持助年輕人追夢 (16:41)

花姐自言工作時很野蠻，她希望不會因片段不好而會令參賽者錯失機會。（ViuTV網上視頻片段截圖）

花姐表示當年柳應廷參加《造星I》被淘汰後哭着說的一番話，警醒她要當一個好監製。（ViuTV網上視頻片段截圖 / 明報製圖）

《全民造星IV》明晚（11月1日）首播，ViuTV昨晚播出特備節目《全民造星極限造夢者》，分享《造星》幕後團隊的籌備過程，透露當中不為人知的苦與樂。

今屆《造星IV》的報名人數多達3700人，幕後團隊由開始籌備到節目正式出街需時半年。編審KK透露一般半小時節目需要3個導演及2個撰稿員，但《全民造星》是個每集1小時的真人騷，因此所需人手特別多，以《造星IV》為例，監製有花姐（黃慧君）及康師博、編審有他和寶姐、導演及助導各有11至12人、撰稿員有8個，整個製作團體就有30人。

《全民造星》因拍攝時間長，每次開廠都被工作人員形容為「地獄廠」。《造星IV》第1日開工，動用的攝影機多達40部，96名參賽者輪流演出，直至60強誕生就連續拍攝了1日多。幕後團隊連續開工20幾個小時，人人疲憊不堪，笑稱將有大規模猝死個案出現，導師梁祖堯亦開玩笑指「《全民造星IV》又害死人」。

完成拍攝就是不眠不休剪片工作的開始，導演Agent L回憶《造星I》的總片量多達300TB，總拍攝時間長度是1年。他與Rain P表示剪片非最難，最難是剪完片後過到花姐那一關。Agent L表示與花姐共事要抱住一個時刻警惕的心態，不可以有錯。他說︰「如果花姐睇片時按下暫停，問『要我繼續看下去嗎』，我們全部人會一齊退後，心想『大鑊，今晚不能回家了』。」

花姐透露每次返公司睇片，一班導演就會找方法「對付」她，第一時間不是打開電腦讓她睇片，而是送上各式零食令其情緒穩定下來。花姐說︰「大家也用『慈禧太后』形容我，說花姐講什麼就要跟住做，否則死定了。我的確很野蠻，常覺得這個版本也剪輯得不錯，但既然節目未出街，不如再改善一下。有次節目明天出街，我睇片後收貨，大家也安樂下班，豈料我回家後覺得可以再好一點，於是致電叫他們再剪輯。他們立即回公司再剪輯，直至隔天節目出街前兩小時。」

花姐承認她在這方面很執著，認為90多個參賽者輪流表演，每人只有幾分鐘，如果他們剪輯得不好，未能將她們的性格立體呈現出來，那個參賽者隨時會被淘汰。她說︰「難到我連那幾分鐘片也剪不好？」導演Himtos認為他們背負住參賽者的命運︰「我們剪輯成如何，觀眾就會看到那個參賽者是如何。某程度上，我們有很大的責任，真心想幫助她們，為她們建立一個台階。我們將大門打造好，她們一打開就是另一個世界，令她們可以繼續在這行發展。」

花姐回憶MIRROR成員柳應廷（Jer）在《造星I》時被5盞紅燈淘汰，Jer返回後台時哭着說︰「花姐，很多謝你給我機會，但我明天要返回現實，似乎要放下夢想了。」花姐指阿Jer這番說話警醒了她︰「我聲稱這個節目是幫人追求夢想，但原來我是扼殺了別人的夢想。從那一刻開始，我告訴自己不可再當一個不好的監製。」

（即時娛樂）