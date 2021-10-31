李亞男湊女冇時間拍劇 王祖藍渴望食軟飯 想賣老婆落火坑 (19:12)

無綫首席創意官王祖藍今日帶領一班應屆港姐、胡鴻鈞等出席活動時，否認將和太太李亞男夫妻檔客串演出劇集《青春本我》。他笑指太太已不青春，而且要一腳踢照顧兩個小朋友，沒有家傭幫忙，因此只有他客串校監一角。

祖藍解釋外傭來港入住的隔離檢疫酒店房間很難訂，因此遲遲未能申請兩名家傭來港，目前只能聘用鐘點姐姐。他笑言︰「等家傭來港後，賣李亞男落火坑，我很渴望食軟飯，這是我的人生理想。」祖藍及後認真說︰「遲一點讓李亞男參加《思家大戰》，不要只顧照顧女兒而失去自己的世界。有個理由能讓她離開一下屋企，她已經夠了。」

無綫前高層余詠珊將為香港開電視製作全球選秀騷《我的青春》狙擊《聲夢傳奇2》，祖藍說︰「百花齊放吧，最重要是香港娛樂圈好，大家有更多工作，是好事。」至於無綫有何對策，他說︰「大家做好自己就夠。（可想知她點搞？）不用急，慢慢來。」

港姐冠軍宋宛穎將擔任台慶騷司儀，她坦言心情緊張，但信心十足，會加緊練習熟讀講稿，希望不會甩漏，最想向鄭裕玲、汪明荃偷師。亞軍梁凱晴及季軍邵初將在台慶騷上表演跳舞。梁凱晴指跳舞是她的強項，因此很有信心。邵初因忙於慈善工作未能參加歌唱比賽節目《聲生不息》，希望將來再有機會。

（即時娛樂）