搵鬼去電視城︱深入電視城傳聞中「猛鬼之地」 王虹茵胡敏芝遇怪事  (20:40)

無綫J2台於11月開始「新時段，新態度」，明晚（11月1日）起推出一連串不同風格及類型的全新綜藝節目，包括《野外步出2》、《真‧女神轉身》、《不能只有我看到的 便利店追女神食譜》、《邊度都有陰謀》、《那些年的音樂時光》，以及明日起逢周一晚11時播出的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，務求更貼近年輕人市場外，亦希望帶給觀眾更多破格新選擇。

《搵鬼去電視城》由王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩、布樂文擔任主持及「探靈勇者」角色，每集2人為一組，伙拍「靈異顧問」徐加晴及Jessica，深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，包括藝員休息室、洗手間、化妝間、古裝街、後樓梯、錄影廠、排舞室、服裝間及錄音室等進行靈探活動。節目中，主持隨着兩大「探靈用具」靈探機及地靈尺的變化，紛紛嚇至講不出聲、花容失色、O嘴兼眼凸，畫面陰森震撼。據知節目拍攝期間多番遇上詭異事件，除了有尖叫、暴走、爆喊等失控場面，更有主持離奇暈倒。

首集探索的電視城「猛鬼之地」，為傳說中盡量不要踏足的洗手間。是集「靈異顧問」徐加晴將走訪各大洗手間，並「盤點」所有靈體身處位置，「靈探勇者」王虹茵及胡敏芝則緊接其後，講完：「唔好意思，打搞晒喇！」便拿着探靈用具「探靈」，與靈體對話；「靈探」過程中，王虹茵及胡敏芝亦接連遇上怪事，包括「怪力門」、「不知從何而來的嘆息聲」，以及四面八方吹來的陰風。兩人又會應製作組要求挑戰兩大盛傳容易撞邪的「都市傳說」玩銀仙及摸黑點蠟燭對鏡梳頭化妝批蘋果。

（即時娛樂）