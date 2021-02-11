鄭欣宜ANSONBEAN未有同台表演嗌可惜 Tyson Yoshi沒遇過瘋狂粉絲 (23:00)

鄭欣宜與陳毅燊（ANSONBEAN）今晚為「Shocking Pink萬聖節黃昏音樂會」演出，ANSONBEAN以熱爆韓劇《魷魚遊戲》中的運動服造型示人，欣宜笑說：「我可以扮一條魷魚！」兩人今次未有機會同台表演，他們也表示很可惜。問到之後會否再有合作計劃？欣宜笑指因即將推出新碟，未有時間調戲周圍的男歌手，叫大家要等她，並透露有計劃開音樂會；ANSONBEAN則預告日內會推出一首跟女仔合唱的慢歌。

同場的Tyson Yoshi近日被爆是富二代，家住價值4000多萬元的豪宅，他坦言對此有少許介意，還在適應中，「因為跟家人同住，不想影響他們，報道出街後，家人沒特別叫我不要在家拍照，只是自己日後在社交平台分享生活照時會更注意和小心」。現在多了人關注，是否覺得沒以前般自由，言行舉止也要小心？Tyson Yoshi坦言在不影響身邊人的情况下，會盡量做自己。他慶幸沒遇過瘋狂粉絲，但試過一次取外賣，遇上外賣員是他的粉絲，當刻大家都嚇親，「對方冇叫我攞簽名，只是打了個招呼，他便轉身去按電梯，我即刻關門」。

（即時娛樂）