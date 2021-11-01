對攞視后隨緣 鍾嘉欣：照顧家庭是現階段最幸福的事 (00:05)

現年37歲的鍾嘉欣，2004年她代表溫哥華來港參選《國際華裔小姐競選》成功摘下后冠，加入TVB後迅速走紅，除了參與不少劇集演出，期間也向電影與音樂界發展；直至2015年底嫁脊醫老公Jeremy Leung便長居加拿大，並誕下一對子女，之後便將所有心力照顧家庭。雖然嘉欣偶爾返港出席品牌活動，卻鮮有幕前演出，僅3年前客串劇集《再創世紀》。今次嘉欣留港5個月拍攝台慶劇《星空下的仁醫》，全因被角色「章以芯」打動，「當我聽到角色簡介和故事時，即有種很特別的反應，好像跟章以芯已連結一起，可能這幾年做了別人的太太，又當上兩個小朋友的媽咪，成長不少，能感受到角色的內心，加上劇集以小朋友為題，所以我有信心演好；而且我亦未演過一個如此瀟灑、有型，能力又強的角色」。

首次演醫生題材劇集，有否請教醫生老公？嘉欣說沒有，「因為每位醫生在說話、做法等方面都有自己風格，當然有些較難講的英文字眼，或者連我自己都看不懂的，就會問他。那段時間老公非常鼓勵我，時常提醒我要做回自己，最緊要have fun」。不過，她承認留港期間因掛住一對子女而喊過很多次，每當知道他們身體不適便很擔心，「所以我不斷鼓勵自己，家人這麼支持我回港拍攝，一定要演得好」。

嘉欣返回加拿大後，立即變回全職媽媽，子女每樣大小事她都親力親為，「我並非一個緊張媽咪，跟子女會像朋友般相處，給予他們自由發揮空間，給他們去試、去闖、去跌，但有危險性的，當然會提點」。嘉欣坦言現在一日24小時幾乎奉獻給一對子女，有時也會冷落老公，但夫妻二人明白這只是一個階段，期待子女再長大些，他們會有更多二人世界的時間。嘉欣笑指老公並非浪漫之人，不懂口甜舌滑，屬行動派，「他的愛是見我攰，會幫我按摩，或者主動幫我洗碗。每逢過時過節，他在禮物方面會花盡心思令到我很開心」。問到會否考慮追多個小朋友？嘉欣透露曾有此想法，但湊小朋友真的很攰，故兩個夠晒數。她坦言照顧家庭是其現階段最幸福的事，「能每天起牀見到子女睡在旁邊，老公返工前惜一惜我們，我已覺得很幸福」。

談到她在《星》劇演出獲讚賞，被視為今屆視后大熱，嘉欣說自己接拍此劇並非為了攞獎，而是為滿足自己的演藝興趣，因覺得角色適合現時的她去演，一心只想着做好，她亦以媽咪的角度為角色加插了一些反應和對白，以及創作了劇集主題曲，「只要觀眾喜歡就得，獎項隨緣吧」。

欲知專訪詳情，請留意今日（11月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）